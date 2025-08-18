В Ярославской области санавиация спасла 17 пациентов

В Ярославской области за прошедшие месяцы 2025 года вертолет санитарной авиации доставил в больницы 17 пациентов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«На прошлой неделе пилоты и врач – анестезиолог-реаниматолог станции скорой помощи транспортировали в областную больницу жительницу Углича с серьезной кардиологической патологией. Полет прошел благополучно, и женщина вовремя получила необходимую помощь»,— говорится в сообщении.

Всего на год запланировано 47 вылетов, они выполняются в рамках контракта с АО «Национальная служба санитарной авиации». Санавиация работает в регионе пятый год, за это время спасено около 200 пациентов.

Алла Чижова