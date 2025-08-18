В Энгельсе ищут подрядчика на установку системы АПС в школу «Патриот»

МОУ «СОШ "Патриот" с кадетскими классами имени героя РФ Ю.М. Дейнеко» Энгельсского района Саратовской области ищет подрядчика для приобретения и установки системы автоматической пожарной сигнализации (АПС). Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

Объект расположен по адресу: г. Энгельс, ул. Волоха, д. 16. Работы необходимо выполнить в период с 20 до 31 августа этого года. Исполнитель должен предоставить действующую лицензию на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

Извещение о закупке размещено 18 августа. Заявки принимаются до 19 августа. Начальная (максимальная) цена контракта — 2,6 млн руб.

Павел Фролов