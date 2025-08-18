Жителя Ставрополья обвинили в краже 4 тонн соломы для скота

В Ставропольском крае возбудили уголовное дело по факту кражи более 4 т соломы злаковых культур. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю

В дежурную часть отдела полиции обратился местный житель с заявлением о краже принадлежащего ему имущества. Мужчина занимается покосом травы, но, прибыв на арендуемый участок, обнаружил пропажу 177 тюков заготовленной им ячменной соломы.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к краже причастен 40-летний житель села Орловка. Доставленный для разбирательства в отдел внутренних дел мужчина не стал отрицать вину. Выяснилось, что более 4 т соломы он перевез на грузовике на свое подворье, планируя использовать в быту и в качестве корма для личного поголовья скота.

Похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Тат Гаспарян