Под Ярославлем может появиться новый путепровод

ФКУ Упрдор «Холмогоры» объявило конкурс по поиску подрядной организации для строительства путепровода через железную дорогу на Костромском шоссе в районе улицы 2-ая Транспортная. Соответствующая информация размещена в системе «ЕИС. Закупки».

Начальная цена контракта определена в 2,5 млрд руб. Рабочая документация должна быть разработана до 5 ноября 2027 года, после этого начнется строительство. Весь комплекс работ, выполняемый за счет средств федерального бюджета, нужно завершить до 10 ноября 2028 года.

Итоги определения подрядной организации подведут 21 августа.

Алла Чижова