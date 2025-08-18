Под Ярославлем может появиться новый путепровод
ФКУ Упрдор «Холмогоры» объявило конкурс по поиску подрядной организации для строительства путепровода через железную дорогу на Костромском шоссе в районе улицы 2-ая Транспортная. Соответствующая информация размещена в системе «ЕИС. Закупки».
Фото: Яндекс
Начальная цена контракта определена в 2,5 млрд руб. Рабочая документация должна быть разработана до 5 ноября 2027 года, после этого начнется строительство. Весь комплекс работ, выполняемый за счет средств федерального бюджета, нужно завершить до 10 ноября 2028 года.
Итоги определения подрядной организации подведут 21 августа.