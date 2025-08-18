Намеченная на 18 августа встреча в Белом доме президента США с Владимиром Зеленским широко обсуждается мировыми медиа. Многие эксперты опасаются повторения февральского скандала и этими же опасениями объясняют то, что Владимир Зеленский отправляется в Вашингтон с внушительной группой поддержки.

Зеленский везет в Белый дом группу поддержки после сближения Трампа с Путиным

На этот раз, когда Владимир Зеленский прибудет в Овальный кабинет, он прибудет с подмогой. Группа европейских премьер-министров и президентов летит на встречу в понедельник, чтобы убедиться, что Украина останется жизнеспособной и обороноспособной, какой бы передел ее территорий ни обсуждался.

Один высокопоставленный европейский дипломат, пожелавший остаться анонимным из-за страха разозлить Трампа, рассказал о панике среди европейских союзников. Чтобы подобная встреча собиралась в столь короткие сроки — такого дипломат не видел со времен, предшествовавших началу войны в Ираке.

Неизменная поддержка, переговоры и полное фиаско: все случаи, когда Владимира Зеленского принимали в Белом доме

Через три дня после исторического саммита Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске по ситуации на Украине, куда Владимира Зеленского не позвали, украинский президент попробует сделать так, чтобы голос его страны услышали… Он знает, что это будет непросто: его собеседник официально выступил за подписание всеобъемлющего мирного соглашения, которого добивается Путин, вместо предварительного прекращения огня, которого требует Украина.

Не угодит ли Зеленский в очередную засаду в Белом доме после встречи Трампа с Путиным?

Самый почитаемый президент из свободного мира проявляет определенное мужество, соглашаясь на встречу с лидером свободного мира. Владимир Зеленский знает, что рискует попасть в еще одну засаду, когда он войдет в понедельник в Овальный кабинет. Украинский президент готов поспорить, что в Белом доме его ждет еще один сеанс травли как на школьном дворе, потому что шанс того, что Дональду Трампу наконец-то надоело, что Кремль играет с ним, слишком невелик.

Европа отправляет в США тяжелую артиллерию для поддержки Зеленского

Для Европы и Украины предстоящий саммит — шанс гарантировать, что Трамп не согласится с требованиями Путина, которые они считают неприемлемыми, такими как передача украинской территории России, которую Москва лишь частично взяла под свой контроль.

Кроме того, европейские союзники стремятся избежать очередной атаки на Зеленского, которая может все испортить в столь деликатный момент. Неудачная встреча Трампа и Зеленского в Белом доме в феврале отбросила переговоры на несколько месяцев назад.

Кошмарная перспектива пакта Трампа—Путина пока никуда не исчезла

Для Трампа, который рассматривал встречу как возможность «положить конец убийствам», все может обернуться позором. А для Европы и Украины наступает момент максимальной опасности. Президент Украины Владимир Зеленский только что согласился отправиться в понедельник в Вашингтон, где президент Трамп, возможно, попытается заставить его принять окончательное соглашение, которое будет на руку России...

В последний раз, когда господин Зеленский был в Овальном кабинете, господин Трамп унизил его за то, что у того «не было козырей», и выставил из здания. Теперь, когда господин Зеленский снова сядет за стол переговоров, он, скорее всего, окажется под огромным давлением. Господин Трамп давно указывает на то, что Украина в слабом положении, и утверждает, что она должна заключить сделку с Россией. Он мечтает о грандиозной сделке с господином Путиным, о прекращении войны, восстановлении безопасности в Европе и заключении сделок обо всем на свете — от энергетики до Арктики.

