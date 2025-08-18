Путин: СССР сделал неизбежной капитуляцию Японии

Президент России Владимир Путин заявил, что Советский союз сделал неизбежной капитуляцию Японии во Второй мировой войне. Об этом говорится в послании главы государства, которое представил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко на открытии мемориального комплекса на острове Шумшу.

По словам Владимира Путина, стремительные действия советских войск вынудили Японию капитулировать. СССР сыграл «огромную роль в избавлении народов» стран Азии «от угрозы истребления и порабощения» (цитата по РИА Новости).

Президент отметил, что одним из ключевых событий Второй мировой войны стало уничтожение крупной группировки японских войск в ходе штурма острова Шумшу. Именно тогда войска СССР освободили Курильский архипелаг.