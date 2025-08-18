Под Саратовом прокуратура помогла восстановить социальные права инвалида

Прокуратура Татищевского района Саратовской области добилась восстановления социальных прав 74-летнего инвалида. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура выяснила, что пожилой инвалид долгое время не обеспечивался корсетом полужесткой фиксации и опорной тростью с устройством противоскольжения. По итогам проверочных мероприятий надзорное ведомство попросило суд защитить права мужчины. Суд удовлетворил требования.

Ответчик не согласился с решением и обжаловал его в Саратовском областном суде, который оставил апелляционную жалобу без удовлетворения. Прокуратура района поставила на контроль исполнение решения.

Павел Фролов