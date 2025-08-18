Уголовное дело о теракте возбудили после атаки БПЛА на Нижегородскую область

СКР возбудил уголовное дело после атаки украинских беспилотников на гражданские объекты трех регионов, среди которых Нижегородская область. Атаки были совершены 16-17 августа. Среди пострадавших регионов также Астраханская и Воронежская область.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В рамках уголовных дел подсчитывается причиненный ущерб, устанавливаются представители украинских вооруженных формирований, причастные к совершению этих преступлений»,— сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По данным СКР, в Кстовском муниципальном округе в результате атаки БПЛА поврежден участок линии электропередачи.

Как писал «Ъ-Приволжье», в ночь на 17 августа над Нижегородской областью сбили 14 беспилотников. По словам губернатора Глеба Никитина, пострадавших в результате атаки нет.

Андрей Репин