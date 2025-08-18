Протесты повышают уровень жестокости

Протесты в Сербии не утихают почти неделю. В ночь на 17 августа демонстранты закидали фейерверками и подожгли офис правящей партии в Валево. В Белграде в здании Сербской радикальной партии разбили стекла и облили стены краской. Нападениям подверглись также городская администрация, суд и прокуратура в Нови-Саде и других крупных городах. Полиция отвечала слезоточивым газом. Задержано больше полусотни человек. В новой волне беспорядков, по словам президента Александра Вучича, уже пострадало около 130 жандармов. Власти обвиняют протестующих в нарушении конституционного строя, те говорят, что правительство провоцирует гражданскую войну.

Как будут развиваться события? Собственный корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев отмечает, что риторика главы государства уже сменилась, а это говорит о дальнейшей эскалации: «С одной стороны, массовость протестов за последние несколько дней снизилась. Это уже не стотысячные демонстрации, как было, например, в марте или в июне. На улицы выходят несколько тысяч человек. Но, с другой стороны, степень насилия и степень ожесточенности столкновений в разы возросла.

Стражи порядка не успевают в достаточном количестве прибыть на место. Но и действуют они гораздо жестче, чем все последние месяцы, используя и спецсредства, слезоточивый газ, и бронетехнику. Власти впервые призвали на помощь не только полицию, но и своих сторонников. А это, как правило, достаточно крепкие молодые парни, которые вооружены битами и металлическими прутьями, о чем свидетельствуют многочисленные снимки, которые оппозиция и студенты выкладывают ежедневно в социальные сети и фактически используют эти кадры как повод для новых протестов. То есть каждый новый протест анонсируется как ответ на предыдущие. Поэтому признаков того, что это будет снижаться, нет».

Угроза Александра Вучича дать протестующим ответ, который будет отличаться от всего, что сербы видели раньше, может только усугубить ситуацию и вывести президента на прямую конфронтацию с населением страны, полагает независимый политолог Алекесандр Сафонов: «Общество уже смертельно устало от Вучича. Ему очень долго удавалось удерживать власть, но рано или поздно таких политиков, которые сочетают, с одной стороны, вполне себе популистскую риторику и программу, с другой, придерживаются максимально независимой внешней ориентации, возникают с этим проблемы.

Если Вучичу хватит сил не переходить в реальные уличные столкновения, если ему хватит сил ограничиваться точечным взаимодействием с оппозиционными лидерами, у него есть шанс и дальше продолжать свое правление. Если же он перейдет к эскалации насилия, на Балканах обычно это заканчивается сменой власти. Главное, что поможет Вучичу сохранить власть, это сдерживание собственных наиболее радикальных сторонников и готовность хоть к каким-то видимым компромиссам. Например, к смене правительства, к определенным социальным реформам, которых ждет общество, к повышению тех или иных социальных пособий и пенсий, наказания виновных в разрушении вокзала в Нови-Саде.При отсутствии компромиссов все может принять форму прямых столкновений. Мы можем увидеть самые неожиданные результаты и попытки Вучича опоры на силовиков, вплоть до того, что кто-нибудь из военных захочет больше личной власти.

Сейчас Вучич не производит впечатление сильного и уверенного в себе политика».

Сербская оппозиция во главе со студенческими организациями проводит акции протеста уже девять месяцев. Они начались после того, как 1 ноябре на вокзале города Нови-Сад обрушился железобетонный козырек и убил 16 человек. Протестующие требуют наказать виновных в трагедии, а также ужесточить борьбу с коррупцией и объявить досрочные выборы в стране. Результатом антиправительственных волнений весной уже стала отставка премьер-министра Сербии Милоша Вучевича.

Но пока в Сербии нет приемлемого для оппозиции кандидата, считает профессор, директор центра средиземноморских исследований Высшей школы экономики Екатерина Энтина: «Насилие, которое участники событий готовы выражать в первую очередь по отношению друг к другу, а даже не к власти, может опрокинуть страну если не в гражданскую войну, это было бы преувеличением, то в очень длительный период социальной нестабильности.

Пытаясь погасить массовые протесты, которые приобрели действительно уникальный даже для Сербии масштаб, Вучич и его команда способствовали внутреннему расколу в обществе. Точка, когда Вучич будет готов пойти, скажем, на внеочередные парламентские выборы, как мне кажется, тоже уже пройдена, поскольку люди, протестующие на улицах, уже были открыто названы бандитами и террористами, а с террористами, как известно, переговоры не ведутся.

Проведение внеочередных президентских выборов — сценарий тоже не очень хороший в силу того, что все сегодня существующие оппозиционные силы вызывают у протестующих такое же неприятие, как и сам Вучич.

Рейтинг Сербской прогрессивной партии (СПП) за последние годы серьезно снизился, и повторить успехи предыдущих лет ему не удастся».

Как заявляет президент Александр Вучич, идти на крайние меры и вводить чрезвычайное положение из-за протестов правительство Сербии не планирует. При этом, по его словам, если не принять жестких мер в связи с общественными демонстрациями, «убийство будет делом нескольких дней».

Анжела Гаплевская