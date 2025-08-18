«Уважаемые граждане», Дракула и город инков

На следующей неделе в Нижнем Новгороде пройдут лекции о живописи и археологических открытиях, литературные обсуждения, читки пьес и концерты. В городе организуют фестивали «Шаляпин. Рождение художника», «Пари Фест», «Музыка балконов» и акцию «Ночь кино». О наиболее заметных событиях — в обзоре «Ъ-Приволжье».

Раздача яблок на Яблочный Спас

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ



19 августа в саду на улице Короленко, 17 отметят Яблочный Спас. Жители и гости города смогут узнать о традициях праздника и поучаствовать в чаепитии с самоваром и угощениями. Мероприятие начнется в 18:30, для участия нужно зарегистрироваться.

21 августа в Доме архитектора на Верхневолжской набережной, 2 будут показывать документальный фильм Гари Хастуита «Урбанизированный». В нем автор изучает разные проекты городского дизайна по всему миру и дискутирует с архитекторами и урбанистами о будущем города. Начало в 18:15, для участия нужно зарегистрироваться.

21 августа в саду на улице Короленко, 17 состоится предпоследний концерт из цикла «Соло в саду». Со сцены прозвучат легкие джазовые импровизации. Выступление начнется в 18:30, для участия нужно зарегистрироваться.

Экскурсия по Студеному кварталу

Фото: vk.com / z_kvartaly



На 21 августа «Заповедные кварталы» подготовили обзорную экскурсию по Студеному кварталу, который, как отмечают гиды, «вместил в себя истории успеха и благотворительности, технического прогресса и религиозной уникальности, мечты о творчестве и просвещении и трагическую гибель привычного и знакомого». Слушателям расскажут, какие истории хранит это место и как оно менялось со временем. Экскурсия начнется в 18:30 у магазина «Каравай» на улице Большая Покровская, 30А. Билет стоит 950 руб.

21 августа в арт-пространстве «Кладовка. Галерея историй» на улице Большая Покровская, 8 — поэтический моноспектакль по творчеству Сергея Есенина «Исповедь хулигана» в исполнении Константина Шустикова. Начало в 19:00, билет стоит 600 руб.

Фестиваль «Шаляпин. Рождение художника»

Фото: vk.com / z_kvartaly



21-24 августа в квартале церкви Трех Святителей пройдет пятый, юбилейный музыкально-просветительский фестиваль «Шаляпин. Рождение художника». В 20:00 в четверг в усадьбе Гусевых на улице Славянская, 4 состоится перформанс «Окна в жизнь артиста», в 18:00 в пятницу — концерт «Звезда родилась!» (солисты Дмитрий Григорьев (бас, Мариинский театр), Алексей Тимушев (фортепиано)) в Саду мечтателей у дома №17 на улице Короленко. В выходные зрителей ждет концерт «Учителя и ученики» с молодыми вокалистами и педагогами Нижегородской консерватории и концерт хора «Нижний Новгород» с русской классикой a капелла. Также в программе — лекции о творческом пути Шаляпина, мастер-классы по актерскому мастерству для детей и семинары для педагогов. Посетить мероприятия можно бесплатно, для участия нужно заранее зарегистрироваться.

Олег Кудряшов. Конструкция. 1986. Бумага, сухая игла, акварель

Фото: из фондов ГМИИ им. А.С. Пушкина



22 августа в Волго-Вятском филиале Пушкинского музея (Арсенал в шестом корпусе кремля) откроется выставка «Бумага. Смешанная техника». В экспозиции будут представлены рельефы и объекты из бумаги, созданные с 1980-х годов мастерами Олегом Кудряшовым, Александром Кузькиным, Виктором Лукиным, Валерием Орловым и Борисом Турецким. Выставка будет работать до 16 ноября. Обычный билет стоит 300 руб., льготный — 200 руб.

С 22 по 30 августа в кинотеатре «Империя грез» в торговом центре «Индиго» на Казанском шоссе, 11 пройдут показы IX Международного русского кинофестиваля. В программе — арт-хаус, студенческое, короткометражное и документальное кино о созависимых отношениях, поиске смысла жизни, преодолении, вдохновении, самопожертвовании, преступлениях и войне. Билеты стоят 350-400 руб.

23 августа на Стрелке состоится музыкально-спортивный фестиваль «Пари Фест». Там выступят OG Buda, Feduk, Дора, Anikv, группы «Свидание», «Моя Мишель», «Где Фантом?» и другие артисты. Также в программе — авиашоу, выставка современного искусства, соревнования по медиабаскетболу и брейк-данс-контест с титулованными спортсменами. Мероприятие начнется в 11:00. Стандартный взрослый билет стоит 4,8 тыс. руб., премиум — 17 тыс. руб.

Развалины древнего города инков Мачу-Пикчу

Фото: Александр Жданов, Коммерсантъ



23 августа в корпусе Нижегородского художественного музея (НГХМ) «Зарубежное искусство» (Дом Сироткина на Верхневолжской набережной, 3) состоится лекция «Город инков Мачу-Пикчу» из цикла «Знаменитые археологические открытия». Слушатели узнают, как найденный в 1911 году город рассказал научному сообществу о материальной культуре, строительной технике и быте индейцев Перу. Лекция начнется в 14:00, билет стоит 500 руб.

23 августа в Арсенале ведущий специалист культурно-просветительского отдела музея Ася Косарева проведет экскурсию «Как смотреть живопись?» по выставке «Мечты о доме». Участники обсудят, есть ли у живописи свой язык, с помощью каких приемов автор картины выражает задуманное и что значит «быть зрителем». Мероприятие начнется в 15:00, билет стоит 500 руб.

23 августа в католическом храме на улице Студеная, 10Б пройдет органный концерт «В атмосфере романтизма». В исполнении Ирины Красной прозвучат композиции Иоганна Баха, Иоганнеса Брамса, Зигфрида Карга-Элерта, Макса Регера и Феликса Мендельсона. Концерт начнется в 17:00. Обычный билет стоит 900 руб., на балкон — 1,5 тыс. руб.

Фестиваль «Музыка балконов»

Фото: vk.com / musicofbalcony



23 августа в Доме Сироткина на Верхневолжской набережной, 3 пройдет концерт фестиваля «Музыка балконов» «В стиле ретро» в исполнении джазового коллектива «Нижегородский Диксиленд». Начало в 18:00, вход свободный.

23 августа Нижний Новгород присоединится к десятой всероссийской акции «Ночь кино». В кинотеатрах, домах культуры, библиотеках и парках бесплатно покажут военную драму «Группа крови» (Россия, 2025, режиссер Максим Бриус), семейное фэнтези «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» (Россия, 2024, режиссер Игорь Волошин) и музыкальный байопик «Пророк. История Александра Пушкина» (Россия, 2025, режиссер Феликс Умаров). Фильмы можно будет посмотреть в кинотеатре «Орленок» на Большой Покровской улице и в центре культуры «Рекорд» на улице Пискунова. Полный список мест пока не опубликован.

24 августа на площадке «Территория эмоций» в парке «Швейцария», 35/3, к. 1 пройдет обсуждение эпистолярного романа Брэма Стокера «Дракула» и его многочисленных экранизаций. Мероприятие начнется в 15:00. Для участия нужно зарегистрироваться.

Покупатели в магазине «Книжный Новгород»

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ



24 августа в «Планетарии №1» в парке «Швейцария» пройдет иммерсивный аудио-перформанс «Сила стихий». Зрителям предлагают с закрытыми глазами послушать музыку этнических инструментов: переливы тибетских чаш, ритмы барабана, бубнов и варганов, рокот гонга, голос ханга и дудука, звуки глюкофона и колокольчиков. Начало в 19:00, билет стоит 3 тыс. руб.

24 августа в «Нетеатре» на улице Большая Покровская, 4Д — спектакль «Журавлики» по пьесе Алисы Ильиной. Это история об американском летчике Клоде Изерли, который совершил разведывательные полеты над японскими городами перед сбросом атомных бомб в годы Второй мировой войны, и о том, что случилось после. Спектакль начнется в 19:00, билет стоит 400 руб.

24, 26 и 27 августа в арт-пространстве «Кладовка. Галерея историй» на улице Большая Покровская, 8 пройдут читки пьесы «Уважаемые граждане» по мотивам рассказов Михаила Зощенко «Баня», «Крестьянский самородок», «Аристократка» и других. В постановке примут участие актеры нижегородских театров Виктория Цыганова, Алина Хакимова, Денис Волков, Кристина Кондрина, Антон Парамонов, Сергей Ткачев, Никита Зимин. Читки будут начинаться в 19:00, билет стоит 400 руб.

Какие выставки продолжают работу До 24 августа в корпусе НГХМ «Искусство XX века» на площади Минина и Пожарского, 2/2 открыта выставка Наталии Панковой «Цветное время». До 24 августа в «Терминале А» на улице Красная Слобода, 9 открыта выставка Евгения Комухина «Бесконечное лето Вити Повезло» и выставка Анны Bat «Невозможная география: Енисей в гостях у Волги и Оки». До 30 августа в культурном центре «Проект 56» на улице Большая Печерская, 56 открыта выставка художника Никиты Nomerz «Время собирать камни». До 31 августа в студии «Тихая» на улице Ульянова, 4В открыта выставка «Наши двери всегда закрыты». До 7 сентября в корпусе НГХМ «Искусство XX века» на площади Минина и Пожарского, 2/2 открыта выставка «Перекрестки. Алексей Чернигин. Живопись». До 28 сентября в Русском музее фотографии на улице Пискунова, 9 открыты выставки «Ослепительно черный цвет» Андрея Белле, «На обочине Вселенной» Валентина Самарина, «Печатью слова и штриха» Олега Яхнина и «Лев Бородулин. Спорт». До 1 октября в здании Мытного рынка на улице Большая Покровская, 2А и в бывшей гостинице Ермолаевых на улице Стрелка, 1 открыт главный проект Первой международной биеннале экологического искусства «Кожа Земли». До 4 октября в Академии «Маяк» на Нижневолжской набережной, 11 открыта выставка «Сложная смесь» — спецпроект Первой международной экобиеннале. До 5 октября в корпусе НГХМ «Русское искусство» в третьем корпусе кремля открыта выставка «Готический ампир. От гравюры к гризайли. Мистические образы старины в диалоге с современным искусством». До 19 октября в Арсенале в шестом корпусе кремля открыта выставка «Мечты о доме» — часть Первой международной биеннале экологического искусства. До 31 октября в Никольской башне кремля открыта выставка «Путь археолога. К 100-летию В.Ф. Черникова». До 16 ноября в Арсенале в шестом корпусе кремля открыта выставка «Земное/Планетарное» — часть Первой международной биеннале экологического искусства.

Подготовила Елена Ковалева