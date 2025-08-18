Кавказ оформляет заказ

В первой половине 2025 года объем интернет-торговли в Северо-Кавказском федеральном округе на 55% превысил показатели прошлогодних января-июня. При этом самую большую динамику показала Чечня, которая почти втрое нарастила показатели. А самая крупная доля онлайн-покупок в объеме розничных продаж на Кавказе оказалась в Карачаево-Черкессии. Сегодня там треть покупок совершается через интернет. Однако по общей сумме денег, потраченных на онлайн-покупки, лидирует Ставрополье. Всего в первой половине 2025 года ставропольцы потратили на приобретение товаров в интернете 77,5 млрд руб.



Объем интернет-торговли в январе-июне 2025 года в СКФО достиг 177 млрд руб. Этот результат на 55% превысил такой же показатель первой половины 2024 года. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщили в Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ). Там уточнили, что в общем объеме розничных продаж на онлайн-канал на Кавказе приходится около 16% сделок.

В общей структуре интернет-торговли с января по июнь 2025 года больше всего покупок в денежном измерении (почти 17%) в СКФО пришлось на одежду и обувь. Продукты питания, которые занимают первую строчку по сумме покупок в общероссийском рейтинге, на Кавказе пока на втором месте (их доля —16,4%).

Также популярны в СКФО онлайн-покупки товаров для дома и мебели (15,5%), электроники и бытовой техники (9,9%), товаров для красоты и здоровья (6,5%). Вместе с тем уходовые средства, парфюм, тушь для ресниц по сумме покупок находятся на четвертом месте и с большим отрывом обгоняют покупки этой категории в РФ (где они занимают пятую позицию). На шестом месте на Кавказе — автозапчасти и автоаксессуары (5,9% покупок). Заметны также траты на товары для детей (почти 4%), инструменты (3,7%), спорттовары и аксессуары (по 3%).

По динамике роста объемов покупок в интернете однозначно лидируют продукты питания: доставка из магазинов и готовой еды из заведений общепита по сумме выросла на 182,4%. Больше 80% рост продаж у цифровых товаров, ювелирных изделий и часов. Почти на 70%, по сравнению с первой половиной 2024 года, увеличились объемы онлайн-продаж инструментов.

Также АКИТ представил и информацию в разрезе регионов. Так, в Кабардино-Балкарии (КБР) рост интернет-торговли в январе-июне составил 42,7% (в сравнении с показателем годом ранее), а объем — 14,7 млрд руб. В общем объеме розничных продаж республики на онлайн-канал приходится 11,9%. По динамике роста в КБР также лидируют продукты питания: по сравнению с январем-июнем 2024 года объемы онлайн-продаж увеличились на 156%. Большой рост также у ювелирных изделий и часов (99,2%), цифровых товаров (84,6%), инструментов (72,7%), подарков и цветов (71%), товаров для дома и мебели (50,5%).

В Карачаево-Черкесии объем интернет-торговли в первом полугодии составил 9,3 млрд руб. Это на 37,6% выше показателей прошлогодних января-июня. При этом в общем объеме розничных продаж республики на интернет-торговлю приходится 31,8%, что является одним из самых высоких показателей в стране и значительно превышает общероссийский уровень (22,4%). Самая высокая динамика роста в КЧР также приходится на продукты питания (рост составил 174,7%), ювелирные изделия и часы (98,5%), цифровые товары (70,7%) и инструменты (58%).

В Дагестане объем интернет-торговли в январе-июне достиг 38,7 млрд руб. Это почти на 93% превышает показатели января-июня 2024 года. Рост онлайн-продаж в регионе — один из самых заметных в стране. Однако пока там один из самых низких показателей доли интернет-торговли: на нее приходится 10,7% от всех розничных продаж. Высокую динамику роста продемонстрировали практически все товары, но лидируют также продукты питания (рост на 381%). Больше чем на 100% увеличились объемы продаж инструментов, цифровых товаров, подарков и цветов. На 70%-80% выросли онлайн-покупки одежды и обуви, товаров для дома и мебели, а также детских товаров.

В Ингушетии объем интернет-торговли в первые шесть месяцев 2025 года увеличился на 108%. Это также один из самых высоких показателей роста в стране. В общем объеме розничных продаж республики покупки в интернете составляют 17,5%. Высокую динамику роста показали все категории. В рекордсменах — продукты питания (рост на 482%). Автозапчасти и автоаксессуары прибавили в объеме 173,8%, цифровые товары — 148%, подарки и цветы — 127,5%, товары для дома и инструменты — по 112%.

В Северной Осетии-Алании объем интернет-торговли в отчетном периоде составил 15,9 млрд руб. (рост на 40,7%). В общем объеме розничных продаж республики на онлайн-канал приходится 19,8% от всех покупок. По динамике роста лидируют продукты питания: объемы их онлайн-продаж увеличились на 147%. Заметный рост среди интернет-покупок ювелирных изделий и часов (100,2%), подарков и цветов (97%), цифровых товаров (83,9%) и инструментов (67,8%).

Чеченская Республика в первом полугодии оказалась абсолютным лидером в РФ: по сравнению с прошлогодними январем-июнем объем увеличился на 188%. Всего жители региона купили товаров в интернете на 16 млрд руб. В общем объеме розничного рынка на онлайн-канал в Чечне приходится 12,2%.

Годом ранее этот показатель составлял 4%. Значительная динамика роста объемов онлайн-покупок в первом полугодии-2025 в республике — абсолютно у всех категорий. Минимальные показатели (70%-90%) оказались только в категориях «книги», «зоотовары» и «товары для творчества». Рекордная динамика в продуктах питания, которые через интернет в Чечне стали покупать почти в шесть раз больше.

Ставропольский край в отчетный период продемонстрировал рост на 34%. По сравнению с другими субъектами СКФО, это — относительно невысокий показатель. Однако по сумме онлайн-покупок край намного опережает другие регионы Северного Кавказа. Всего ставропольцы в первой половине 2025 года потратили на товары в интернете 77,5 млрд руб. На долю интернет-торговли здесь приходится 20% в общем объеме розничного рынка. По динамике роста продаж лидируют продукты питания, ювелирные изделия и часы, а также аптеки (доставка лекарств и другого аптечного ассортимента) — каждая из этих категорий, по сравнению с январем-июнем прошлого года, прибавила в объеме более 90%. На 68% выросли продажи цифровых товаров, на 54% — инструментов.

Бренд-стратег и бренд-аналитик Олег Курденков из Ставрополя объясняет рост интернет-покупок общим ростом популярности онлайн-торговли, а также развитием сервисов доставки. Также он объясняет тренд динамикой рынка недвижимости, который активно рос в 2019-2024 годах. Отдельным фактором стали выплаты военнослужащим, семьи которых начали активно приобретать квартиры в городах.

«Рост рынка недвижимости, безусловно, – драйвер, который, однако дает эффект не сразу, а с временным лагом в 1,5–2 года. Он тянет за собой рост расходов на мебель и товары для обустройства жилья, а впоследствии – и на бытовую технику и электронику. Одновременно на рост продаж в сегменте мебели повлияло развитие местных производителей, которые начали заполнять рынок, с которого ушла Ikea. Динамика по одежде, на мой взгляд, объясняется тем, что ее продажи ушли из торговых центров в интернет, ввиду того, что бизнес снижал расходы на аренду. Рост продаж продуктов питания, в принципе, объясняется общероссийским трендом, связанным с развитием сервисов доставки», – резюмирует господин Курденков.

Михаил Волкодав