НОКК взыскала с «Почты России» 800 тысяч рублей за самовольное подключение

Арбитражный суд Нижегородской области рассмотрел иск АО «Нижегородская областная коммунальная компания» (НОКК) к АО «Почта России». Представители НОКК потребовали обязать ответчика выплатить 31,5 млн руб. долга за самовольное подключение к сетям в селе Верхнее Талызино, следует из материалов судебной картотеки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ

Отделение почты на улице Советской было подключено к централизованной системе водоснабжения в декабре 2019 года и отключено в феврале 2021 года. Однако в 2023 году сотрудники НОКК провели проверку и выяснили, что отделение было вновь подключено, а работники пользовались водой. За это НОКК выставила почте счет, который ответчик отказался оплатить.

Однако суд решил, что НОКК насчитала ответчику максимально возможную сумму долга, а метод учета и расчет компании «является карательным». Долг почты перед НОКК был признан, но сокращен с многомиллионной суммы до 802,6 тыс. руб.

Владимир Зубарев