На Алтае МЧС третьи сутки ищет 72-летнего туриста

МЧС России третьи сутки ищет туриста, который пропал неподалеку от «дома молочника» в районе перевала Орой. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Республики Алтай в Telegram-канале.

По данным ведомства, в конце прошлой недели 72-летний путешественник отделился от незарегистрированной туристической группы из нескольких человек. Он вышел в направлении перевала Орой на два часа раньше своих компаньонов. Через некоторое время напарники не обнаружили товарища в назначенном месте и запросили помощь.

Спасатели МЧС и правоохранители уже обследовали более 20 км предполагаемого маршрута туриста, но так и не обнаружили его следов. Поиски продолжаются.