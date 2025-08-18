Пресс-служба Max опровергла постоянное использование камеры на компьютере

В команде мессенджера Max опровергли появившиеся в соцсетях сообщения о том, что приложение использует камеру на компьютере в постоянном режиме. Пресс-служба сервиса заявила, что камера пользователя активируется только при запуске отдельных функций вроде видеозвонка.

«Без активного действия пользователя приложение не запрашивает доступа к камере,— заявили в пресс-службе ТАСС,— и не использует ее».

Ранее в сети стали распространяться утверждения о том, что Max подключается к камере компьютера каждые 5-10 минут, даже если пользователь не использует сервис.