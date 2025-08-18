На Ставрополье опровергли информацию о возможном ударе по предприятию

Власти Ставропольского края опровергли информацию о предполагаемом ударе по одному из предприятий в столице региона в ближайшие 24 часа. Об этом сообщает пресс-служба краевого оперштаба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба оперштаба Ставропольского края Фото: пресс-служба оперштаба Ставропольского края

Как пояснили в ведомстве, в социальных сетях и мессенджерах распространяется видео, на котором водитель якобы записывает сообщение на радио о возможном ударе по одному из предприятий.

«Эта аудиозапись могла быть создана искусственно и добавлена к видео. Об этом свидетельствует неестественная манера речи, характерная для искусственного интеллекта. Кроме того, видео было снято в другом районе края, а не в том месте, которое указано автором ролика»,— пояснили в пресс-службе.

В противопожарной и аварийно-спасательной службе региона напомнили, что оповещение населения проводится с использованием СМС-рассылки, через уведомления в приложении «МЧС России» и подключенных к нему Telegram-каналах. И подтвердили, что распространяемое видео содержит недостоверную информацию.

В Минпроме края также сообщили, что взломов радиостанций на территории региона не фиксировалось.

Наталья Белоштейн