В Сосновском районе 82 гектара земли хотят отдать под КРТ

ДОМ.РФ готовит документы на аукцион по передаче 82 га земли в Сосновском районе Челябинской области под проект комплексного развития территории. Информация опубликована на сайте госкорпорации.

Два участка площадью 81,2 га и 0,8 га расположены недалеко от озера Большой Кременкуль за поселком Садовый. Рядом пролегает Новоградский тракт, который, как отмечают организаторы торгов, обеспечивает удобное транспортное сообщение. Сейчас неизвестна начальная цена аукциона и какой вид застройки предполагается на участках. Предварительно, конкурс состоится в первом квартале 2026 года.

Виталина Ярховска