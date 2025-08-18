В Ижевске начальника отдела ГИБДД обвинили в превышении должностных полномочий

В Удмуртии возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего начальника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела Госавтоинспекции МВД Константина Стародубцева, сообщает пресс-служба СУ СКР по республике. Он обвиняется в превышении должностных полномочий, связанном с незаконным ограничением диапазона цифровых значений государственных регистрационных номеров (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-сужба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-сужба судов Удмуртии

Следствие считает, что обвиняемый с помощью технических манипуляций обеспечивал выдачу «красивых номеров» своему знакомому, который затем продавал их. В судебном заседании обвиняемый и его защитник не возражали против ходатайства следователя. Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде домашнего ареста до 14 октября В пресс-службе регионального МВД добавили, что назначено проведение служебной проверки.