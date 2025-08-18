Челябинское УФАС возбудило дело из-за рекламы услуг по списанию долгов

Управление ФАС России по Челябинской области возбудило дело по жалобе на рекламу ООО «Банкротство граждан. Списание долгов». Причиной стали оформление и содержание объявления, из-за которых оно может ввести потребителя в заблуждение, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Реклама услуг по списанию долгов размещалось в «Дзене». По данным УФАС, компания использовала в ней государственные символы и сведения, которые могут создать ложное впечатление о связи организации с госорганами. Кроме того, в рекламе не было важных сведений об условиях оказания услуг.

Заседание по рассмотрению дела назначили на 15 сентября. Если комиссия подтвердит выявленные нарушения, компании может грозить штраф.