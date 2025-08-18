Суд наказал председателя ТСЖ в Саратове за ущерб жильцам МКД на 1,3 млн рублей

В Саратове суд вынес приговор в отношении 74-летней председателя правления ТСЖ «Уют» по уголовному делу о причинении имущественного ущерба жильцам многоквартирного дома на 1,3 млн руб. (ч. 1 ст. 165 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Согласно релизу, в период с 2018 по 2023 год фигурантка не перечислила на специальный счет для целей капремонта более 1,3 млн руб., уплаченных собственниками квартир дома № 72б по ул. им. В.И. Лебедева-Кумача. Она тратила их на прочие нужды, включая производственно-хозяйственную деятельность ТСЖ.

Фигурантка полностью признала свою вину. Суд оштрафовал ее на 100 тыс. руб. и обязал возместить причиненный материальный ущерб.

Павел Фролов