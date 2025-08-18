В Башкирии возбудили уголовное дело по факту отравления детей в лагере

Стерлитамакский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ), по факту массового отравления детей и взрослых в детском оздоровительном лагере, сообщает пресс-служба СКР по Башкирии.

По предварительным данным, в оздоровительном лагере в Стерлибашевском районе дети в возрасте от 12 до 17 лет и пятеро вожатых почувствовали себя плохо и обратились в больницу, а затем были госпитализированы с признаками пищевого отравления. По данным следствия, они находятся в удовлетворительном состоянии.

Следователи устанавливают причину произошедшего, осматривают место происшествия, изымают документы об организации питания и соблюдении санитарно-эпидемиологических норм, планируется проведение судебных экспертиз, допрашивается руководство и сотрудники лагеря, отдыхающие, а также иные свидетели. По результатам расследования действиям должностных лиц дадут правовую оценку.

Работа лагеря временно остановлена, сообщила на оперативном совещании в правительстве Башкирии руководитель Управления Роспотребнадзора по республике Анна Казак. Детей отправляют по домам. Угрозы распространения инфекции нет.

Как сообщал в Telegram-канале министр здравоохранения Айрут Рахматуллин, в инфекционный центр Стерлитамака поступили 25 человек — 22 ребенка и трое вожатых детского лагеря Стерлибашевского района. Девять человек отпустили домой, 16 госпитализировали.

По данным «Ъ-Уфа», это лагерь «Патриот».

