В Самарской области вынесен приговор мошенникам, обманувшим военных на 15 млн рублей

Осуждены четверо мошенников из Самарской области. От их действий пострадали военнослужащие. Преступление раскрыли сотрудники УФСБ России по Центральному военному округу.

Волжский районный суд Самарской области признал всех фигурантов уголовного дела виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Они приговорены к лишению свободы на сроки от 4,5 до 8 лет и штрафам на общую сумму 1,9 млн руб. Приговор вступил в силу.

Следствие установило, что группа мошенников выдавала себя за посредников в вопросах жилищного обеспечения военных. Преступники брали с потерпевших деньги за услуги, которые не были оказаны. Ущерб превысил 15 млн руб.

Георгий Портнов