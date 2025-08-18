В Удмуртии перед судом предстанет группа наркозакладчиков

Прокуратура Удмуртии утвердила обвинительное заключение в отношении восьми жителей региона, обвиняемых в покушении на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-коммуникационных технологий (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Фото: Пресс-служба МВД по Удмуртии

Следствие считает, что в 2024 году обвиняемые вступили в организованную группу для реализации наркотиков через интернет. Под руководством неустановленного лица они приобретали синтетические наркотики и размещали их в тайниках в Сарапуле и Ижевске. Один из участников группы, 48-летний местный житель, занимался закупкой оптовых партий наркотиков и вовлекал новых членов.

Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, фигуранты — 4 жителя Ижевска, 2 жителя Камбарки, 1 житель Сарапула и 1 житель Воткинска в возрасте от 37 до 48 лет — являются наркозависимыми лицами, и ранее уже привлекались к уголовной ответственности, в том числе за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

Все обвиняемые находятся под стражей. Установлена причастность фигурантов к 31 эпизоду преступной деятельности. Правоохранительные органы изъяли из незаконного оборота более 134 г наркотиков, подготовленных к сбыту. За данные преступления предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы.