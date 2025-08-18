В Хакасии 23 мигранта привлекли к ответственности за нарушения закона

Управление по вопросам миграции МВД по Республике Хакасия, Центр по противодействию экстремизму и спецподразделение Росгвардии в ходе плановой проверки строительных площадок, рынков и торговых точек выявили 23 граждан Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана и Китая, которые нарушили миграционное законодательство России. Об этом сообщил Telegram-канал МВД по региону.

В результате семь нелегалов привлечены к ответственности, из них двое помещены в Центр содержания иностранных граждан для принудительного выдворения из страны. Как сообщили в правоохранительном ведомстве, в дальнейшем въезд в РФ им будет запрещен сроком на пять лет. Всего было выявлено 63 административных правонарушения, наложено штрафов на 128 тыс. руб.

К ответственности также привлечены 30 россиян, предоставивших мигрантам помещения для нелегального проживания и не исполнивших обязанности по учету иностранцев.

Всего в ходе рейдов в Хакасии были проверены 124 иностранца.

