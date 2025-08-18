1 200 человек в Тамбовской области остались без света из-за атаки БПЛА

Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов на планерке в облправительстве в понедельник, 18 августа, сообщил подробности о ночной атаке ВСУ на регион.

По словам главы региона, в результате падения обломков сбитого БПЛА в Мичуринском округе была повреждена трансформаторная подстанция, которая обеспечивает электроэнергией село Новоникольское и несколько малых населенных пунктов.

«У нас была совершена очередная террористическая атака. В результате всего в общей сложности у нас без света осталось порядка 1200 жителей. Сейчас работы восстановительные ведутся. Пострадавших нет»,— сообщил господин Первышов.

Глава Мичуринского муниципального округа Гогита Хубулов уточнил, что «сейчас идут восстановительные работы, бригады областная и районная на месте». По его словам, восстановление будет завершено в течение 3–4 часов.

Росавиация в 4:00 сообщала о введении временных ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропорту Тамбова. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. Они были сняты в 6:43.

Сергей Калашников