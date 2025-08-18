Санаторий-гостиница «Изумруд» в Чайковском подорожала на 50%

В городе Чайковском Пермского края снова продается санаторий «Изумруд» по ул. Кабалевского, 41, свидетельствует объявление на сайте «Авито». Ранее санаторий уже выставляли на продажу в 2021 и 2024 годах. Четырехэтажное здание с закрытым переходом в спа-центр имеет площадь 3,5 тыс. кв. м, площадь участка — 10 тыс. кв. м. С момента более ранней продажи объект подорожал на 50% и сейчас предлагается за 150 млн руб. Раньше санаторий стоил 100 млн руб.

Фото: авито Фото: авито

Здание «Изумруда» оснащено мебелью, современной медицинской техникой и оборудованием, имеется парковка на 50 машино-мест. Санаторий рассчитан на 88 номеров различной категории, включая лечебные кабинеты. Оздоровительное заведение расположено в сосновой роще в центре Чайковского, в 50 м от набережной реки Камы.

На сайте профилактория указано, что объектом управляет ООО «Санаторий Изумруд Чайковский». По данным сервиса Kartoteka.ru, эта организация создана в 2007 году. Компанию возглавляет Вадим Шерстобитов, а единственным ее учредителем значится Андрей Фоминых. Господин Фоминых также владеет ООО «Строй-Энтраст» (автомобильный грузовой транспорт и услуги по перевозкам), ООО «УК ЦСК» (операции с недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе), ООО «Управление механизации» (грузовой транспорт) и ООО «УК Сан Девелопмент» (аренда и управление недвижимостью).