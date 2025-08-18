В Татарстане сняли режим беспилотной опасности через два часа

В Татарстане спустя два часа отменили режим беспилотной опасности. Он действовал с 7:59 до 10:09 мск. Информация об этом появилась в приложении МЧС России.

Режим беспилотной опасности вводился второй раз за утро — первый действовал с 5:43 до 6:13 мск. Режим вводится при выявлении БПЛА, движущихся в направлении республики.

За последнюю неделю режим беспилотной опасности в Татарстане вводится регулярно. 17 августа он длился четыре часа, 15 августа действовал с 6:15 до 10:14 мск, а 14 августа вводился утром на два часа. Наиболее продолжительным был режим 11 августа — тогда он действовал около 12 часов.

12 августа Татарстан подвергся массированной атаке беспилотников — над территорией республики было уничтожено девять БПЛА, направленных на промышленные объекты.

Анар Зейналов