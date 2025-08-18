Жительница Челябинска и двое детей пострадали в ДТП с такси

В Металлургическом районе Челябинска на дороге столкнулись такси и легковой автомобиль. В результате аварии травмы получили 33-летняя местная жительница и двое детей, сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Дорожно-транспортное происшествие произошло днем 17 августа в районе дома №32/2 по улице Сталеваров. По предварительным данным, 25-летний водитель Hyundai Solaris врезался в такси марки «Лада гранта», в котором находился 37-летний водитель, женщина и два мальчика 12 и 8 лет. Последний автомобиль после удара наехал на бордюр.

Госавтоинспекция выясняет причины аварии.