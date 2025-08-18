Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На Ставрополье объявили предупреждение о чрезвычайной пожароопасности

В течение суток 18 августа и до конца суток 19 августа в восточной части, в отдельных северо-западных и юго-западных районах Ставропольского края ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс). Об этом сообщает пресс-служба краевой противопожарной и аварийно-спасательной службы.

Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

На остальной территории Ставропольского края объявлена высокая пожароопасность (4 класс).

В пресс-службе ведомства напомнили о категорическом запрете на разведение открытого огня.

Наталья Белоштейн

