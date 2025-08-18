В Челябинске директора стройкомпании арестовали за покушение на передачу взятки

Следственный отдел по Советскому району Челябинска управления СКР по Челябинской области предъявил обвинение 49-летнему директору ООО «Строительная компания "Фаворит"» Владиславу Пашневу в покушении на передачу взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 291 УК РФ). В отношении фигуранта избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба госоргана.

По версии следствия, в июле 2025 года директор компании предоставил в филиал энергоснабжающей организации документы о выполненных работах по ранее заключенному договору подряда с завышенной на 4,9 млн руб. стоимостью. После получения денежных средств он собирался передать главному специалисту этой организации взятку в размере 40% от суммы завышения, то есть 1,9 млн руб., за беспрепятственное подписание актов выполненных работ. Однако сотрудник обратился в правоохранительные органы, и Владислав Пашнев не смог довести преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам.

Челябинца задержали сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу. Следователи продолжают собирать доказательства.

Виталина Ярховска