ИИ зовут в онкологию

Врачи из Нидерландов призывают использовать искусственный интеллект как инструмент для скрининга рака молочной железы. Они утверждают, что ИИ проверяет маммограммы так же эффективно, как и врач-человек, а в ряде случаев даже с более высокой точностью. В московском департаменте здравоохранения указывают, что ИИ-сервисы используются в столице для «профилактической маммографии» еще с 2023 года. Минздрав РФ также уверен, что в будущем ИИ займет «прочное место» в работе медиков.

Научный журнал The Lancet Digital Health опубликовал статью специалистов медицинского центра университета Неймегена (Нидерланды). Они повторно проанализировали 42 тыс. маммограмм из программы скрининга на рак груди. Обычно каждый такой снимок изучают два рентгенолога — а в рамках исследования этим занимался один врач в паре с ИИ-системой от ScreenPoint Medical. Как оказалось, искусственный интеллект показал аналогичную или даже лучшую точность в обнаружении признаков рака молочной железы. А в некоторых случаях ИИ правильно определял ложноположительные результаты.

Авторы исследования пришли к выводу, что использование ИИ могло бы уменьшить объем работы радиологов за счет автоматизации первичного анализа — оставляя специалистам только сложные случаи. Это особенно важно в условиях нехватки медицинских кадров, пишут нидерландские исследователи.

Впрочем, они подчеркивают, что текущий уровень ИИ не позволяет полностью заменить радиологов.

Московская система медицинской помощи уже использует нейросети для диагностики, сообщили “Ъ” в департаменте здравоохранения столицы. Так, с 2023 года в Москве в ОМС включена возможность автоматизации двойного просмотра результатов профилактической маммографии. Первый просмотр выполняется с использованием программного обеспечения на основе технологий ИИ, и только второй просмотр — непосредственно врачом-рентгенологом. К настоящему моменту оказано свыше 870 тыс. таких услуг, сообщили в департаменте.

Кроме того, с 2019 года в Москве реализуется эксперимент по использованию инновационных технологий в области компьютерного зрения для анализа медицинских изображений. К Единому радиологическому информационному сервису ЕМИАС подключены более 50 специализированных ИИ-сервисов по 41 клиническому направлению — включая онкологические заболевания, болезни сердца, позвоночника, надпочечников и др. Алгоритмы анализируют снимки компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии и других лучевых исследований, отмечают на них области возможных отклонений от нормы, составляют описание исследования и делают необходимые измерения. При этом финальное решение всегда остается за врачом, подчеркивают в депздраве.

В феврале 2024 года Москва открыла бесплатный доступ к сервисам компьютерного зрения для всех государственных медицинских организаций страны. С помощью платформы «МосМедИИ» врачи могут получить результаты автоматического анализа лучевых исследований, выполненного с помощью технологий искусственного интеллекта. За время работы платформы «МосМедИИ» было проведено более 5,4 млн исследований для медицинских организаций 72 субъектов РФ.

«Сервисы с использованием искусственного интеллекта помогают врачам быстрее ставить диагнозы, упрощать маршруты пациентов и отслеживать эффективность лечения. Поэтому внедрение цифровых технологий представляется важным и нужным механизмом для улучшения качества оказания медицинской помощи»,— сообщили в департаменте.

Внедрение искусственного интеллекта в онкологическую практику — это перспективное, но одновременно сложное направление, требующее системной работы на нескольких уровнях, заявили “Ъ” в пресс-службе Минздрава РФ.

Речь идет о совершенствовании алгоритмов, обеспечении информационной безопасности в медицине, обновлении образовательных программ для врачей, а также формировании экономического обоснования применения технологий. «Пример такой аналитической работы мы видим в Екатеринбурге: коллеги провели масштабное исследование эффективности ИИ в маммографическом скрининге. Результаты показали серьезную экономию при сохранении высокого качества диагностики. Это наглядно демонстрирует, что технологии могут приносить не только медицинскую, но и значительную экономическую пользу системе здравоохранения»,— сообщили в пресс-службе.

Другой пример — в НМИЦ радиологии Минздрава сейчас разрабатывают модель для выявления кальциноза артерий (отложения солей на стенках сосудов).

Это состояние, повышающее риск сердечно-сосудистых осложнений, может иметь разнообразные проявления и нередко затрудняет интерпретацию результатов обследования даже опытному врачу.

Вместе с тем нужно понимать, что ИИ не «абсолютный и безошибочный помощник», подчеркнули в Минздраве: «Бывают случаи, когда специалист чрезмерно полагается на зону, выделенную алгоритмом, и может упустить другие значимые изменения. Однако ключевое преимущество нейросетевых технологий в том, что по мере накопления опыта их точность, специфичность и чувствительность растут. Мы уверены, что с развитием подходов и устранением текущих ограничений искусственный интеллект займет прочное место в нашей работе, повысив качество диагностики и доступность высокотехнологичной медицинской помощи».

