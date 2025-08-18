Полиция выясняет обстоятельства гибели водителя иномарки в Саратовской области

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП в Озинском районе Саратовской области с погибшим водителем. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно предварительным сведениям, дорожная авария произошла в 03:58 сегодня, 18 августа, в районе поселка Столяры. Там столкнулись подвижной состав и автомобиль «Тойота Прадо» под управлением водителя 1976 года рождения.

В результате аварии погиб водитель иномарки. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов