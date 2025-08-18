Президент ярославской «Федерации спортивной борьбы» ушел на СВО

Президент спортивной общественной организации «Федерация спортивной борьбы Ярославской области» и директор ГУ ДО ЯО «Спортивная школа олимпийского резерва по спортивной борьбе имени В. Н. Лататуева» Виталий Кузнецов отправился на СВО. Об этом сообщается в соцсетях спортивной школы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виталий Кузнецов

Фото: ГУДОЯО «СШОР по спортивной борьбе им.Лататуева» Виталий Кузнецов

Фото: ГУДОЯО «СШОР по спортивной борьбе им.Лататуева»

«Кузнецов Виталий в данный момент находится на своем посту, участвует в защите нашей Родины. Он принял трудное решение — оставить привычную работу и отправиться на СВО, чтобы защищать нашу свободу, безопасность и будущее наших близких. Его мужество, стойкость и патриотизм вызывают у нас глубокое уважение и гордость»,— говорится в сообщении спортивной школы.

Согласно информации kartoteka.ru, Виталий Кузнецов является президентом ярославской федерации с 2020 года, а директором школы — с 2019 года.

Алла Чижова