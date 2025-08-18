обновлено 10:23
Глава Нытвы уходит в отставку
Глава Нытвенского округа Ринат Хаертдинов написал заявление о сложении полномочий. Заявление о его отставке местная дума рассмотрит 20 августа. Об этом сообщает газета «Звезда».
Ринат Хаертдинов
Исполнять обязанности главы муниципалитета будет заместитель главы округа Александр Попов.
Ринат Хаертдинов возглавляет Нытвенский район с 2015 года. До этого занимал пост первого замглавы районной администрации, работал в министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края. Последний раз его полномочия были продлены местной думой в декабре 2024 года.