Глава Нытвы уходит в отставку

Глава Нытвенского округа Ринат Хаертдинов написал заявление о сложении полномочий. Заявление о его отставке местная дума рассмотрит 20 августа. Об этом сообщает газета «Звезда».

Исполнять обязанности главы муниципалитета будет заместитель главы округа Александр Попов.

Ринат Хаертдинов возглавляет Нытвенский район с 2015 года. До этого занимал пост первого замглавы районной администрации, работал в министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края. Последний раз его полномочия были продлены местной думой в декабре 2024 года.