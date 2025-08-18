«Предстоит большое дипломатическое сражение»

Лидеры стран Евросоюза отправляются в США вместе с Владимиром Зеленским. Главный вопрос — мир вокруг Украины. По данным СМИ, Дональд Трамп ранее на Аляске практически поддержал российские условия прекращения огня. В Киеве с этим не согласны. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что наступившая неделя будет во многом решающей.

Владимир Зеленский отправляется в Вашингтон на переговоры с Дональдом Трампом в компании чуть ли не со всеми европейскими лидерами, включая главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и генсека Североатлантического альянса Марка Рютте. То есть двусторонняя встреча превращается в большой саммит Украина—Европа—США—НАТО. С одной стороны, действия партнеров понятны, они хотят поддержать союзника, дабы избежать повторения скандала февраля 2025 года, когда президента крупнейшей европейской страны просто выставили из Овального кабинета.

Однако по факту так получается, что последний не в состоянии полноценно постоять за себя и ему необходима помощь старших товарищей. Тем временем агентство Reuters опубликовало очередной инсайд — российские условия для прекращения боевых действий, которые Дональд Трамп якобы уже поддержал. Главное из таковых — полный выход украинской армии из Донецкой и Луганской областей. Москва вроде бы не возражает против гарантий безопасности Украины со стороны других стран, однако какая-либо конкретика на этот счет отсутствует.

Зеленский ранее выступал категорически против. Однако сразу после Аляски ему позвонил Трамп, и по окончании разговора никакого раздражения со стороны Киева высказано не было. В Старом Свете существуют опасения, что 47-й президент Соединенных Штатов жестко надавит на Зеленского, чтобы тот соглашался с тем, что есть. В противном случае он может столкнуться с перспективой прекращения военной и другой поддержки от Америки. В случае если все удастся, уже 22 августа глава Белого дома собирается созвать трехсторонний саммит с участием России, Украины и США, где намерен положить конец противостоянию. И тогда Нобелевская премия точно в кармане.

При этом нужно отметить, что официально никакого мирного плана и тем более согласованного никто не видел. На этот счет есть только откровения источников и сообщения СМИ. В Москве дали понять, что американский коллега слишком уж торопится относительно встречи президента России Владимира Путина с Зеленским.

Теперь, собственно, к основной теме: чего ждать от масштабной встречи в Вашингтоне? Есть смысл отойти от традиции и все-таки сделать прогноз. Трамп скажет, что форум прошел очень хорошо, все со всем согласились и готовы к уступкам. С высокой долей вероятности состоится звонок в Кремль. Несмотря на то, что никакого согласия быть не может по определению, в такой ситуации важно продолжать переговорный процесс. Белый дом будет настаивать, что трехсторонний саммит необходимо провести в любом случае. Тем более что и Украина, и Европа данную идею всесторонне поддерживают.

Таким образом, мяч возвращается России, которой придется сделать непростой выбор — или отказываться, что значит ставить под угрозу мирный процесс, или соглашаться, но тогда риски возрастают еще больше. Поскольку никакого согласованного решения нет, предстоит большое дипломатическое сражение. Мои условия против ваших и, соответственно, взаимные уступки.

Ведь, по сути дела, Трамп Путину ничего не обещал. Он выслушал российского коллегу, возможно, сказал, мол, лично я не против, я полностью за, но есть еще Украина, Европа, Китай и многие другие. Я, конечно, силен и многое могу, но решение должно всех устроить, а не только Москву и Вашингтон. Только так в мире может наступить гармония, и войны прекратятся. Нельзя поделить земной шар на двоих. В общем и целом не все так просто. Как бы то ни было, наступающая неделя действительно будет во многом решающей.

