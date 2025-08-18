В Омск этапировали бывшего зампреда правительства региона Владимира Куприянова

Бывший заместитель председателя правительства Омской области Владимир Куприянов, которого ждет суд по уголовному делу о взятке (ст. 290 УК РФ), этапирован в Омск. Он находится в местном СИЗО, сообщил «Ъ-Сибирь» пресс-секретарь Омского областного суда Аскер Абишев. Судебное заседание, которое пройдет в Любинском райсуде, назначено на 21 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший зампред правительства Омской области Владимир Куприянов

Фото: Министерство труда и социального развития Омской области Бывший зампред правительства Омской области Владимир Куприянов

Фото: Министерство труда и социального развития Омской области

Бывший зампред правительства Омской области, совмещавший эту должность с постом министра труда и соцразвития региона, обвиняется следственными органами в коррупции. В деле указывается, что с 2018-го по 2023 год Владимир Куприянов получал от директора подведомственного интерната взятки деньгами, подарками, включая дрова и мотокультиватор, на общую сумму почти 650 тыс. руб. Взамен министр обеспечил руководителю соцучреждения беспрепятственное прохождение аттестации, получение премий и наград. Выдвинутые против него обвинения Владимир Куприянов отрицает.

В июне прошлого года Владимира Куприянова задержали в Омске и доставили под конвоем в Москву. Главное следственное управление СКР предъявило ему обвинение по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере, наказание — от семи до 12 лет лишения свободы)

Илья Николаев