Объем незаконного вывоза наличных денег из России достиг рекорда

За полгода в России зафиксировали 6314 случаев незаконной перевозки гражданами наличных, сообщили «Известиям» в Федеральной таможенной службе (ФТС). Это стало максимумом за весь период ведения статистики. За аналогичный период прошлого года было 5449 подобных случаев, в годовом выражении показатель вырос на 15,8%.

За шесть месяцев 2025-го в ФТС возбудили 6277 дел об административных правонарушениях и 37 уголовных. Из общего числа нарушений большинство приходится на вывоз валюты из России — 5125 фактов. За год их количество выросло на 13%. Оставшиеся дела касаются ввоза денег в страну — 1189 случаев (рост на 31%).

Сумма незаконно перевозимых денег по уголовным и административным делам достигла 1,2 млрд руб. Это на 30% больше, чем в январе-июне 2024 года. Большая доля средств также пришлась на случаи вывоза валюты — 784,1 млн руб. Чаще всего ФТС фиксирует незаконное перемещение долларов и евро. Самыми популярными направлениями вывоза были Турция, ОАЭ, Азербайджан, Китай и Узбекистан. Нелегальный ввоз денег чаще осуществляется из указанных стран и Сербии.

Со 2 марта 2022 года в России действует запрет на вывоз за границу наличной валюты на сумму свыше $10 тыс. на одного человека. При ввозе в страну денег большей суммы требуется заполнить декларацию.