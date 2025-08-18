В Челябинской области запретили ввоз 40 тонн слив из Киргизии и Казахстана

На пункте пропуска в Челябинской области вновь не пропустили крупные партии слив. Из-за нарушения 40 т слив вернули в Киргизию и Казахстан, сообщает пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

Инспекторы проверили документы перевозчиков 16 августа на автомобильном пункте пропуска «Бугристое» в Троицке. Тогда через границу пытались проехать две машины со сливами. Первая везла 20 т слив из Чуйской области Кыргызстана в Челябинск, а вторая — еще 20 т аналогичной продукции из Туркестанской области Казахстана в Екатеринбург.

В обоих случаях инспекторы выявили, что в маркировках не было информации о месте произрастания слив. Перевозчикам выдали предписания на возврат груза в пункты отправления. Водителей также привлекли к штрафу за нарушение порядка ввоза.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в августе Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора на пункте пропуска «Бугристое» запретило провозить 20 т слив, а также 19 т сладкого перца и древесного крепежного материала из Кыргызстана.