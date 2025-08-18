Жителя Шадринска отправили на шесть лет в колонию за госизмену

Курганский областной суд вынес приговор жителю Шадринска, обвиняемому в государственной измене (ст. 275 УК РФ). В сентябре 2024 года его задержали сотрудники УФСБ России по Курганской области, сообщили в пресс-службе силового ведомства.

Следствие установило, что обвиняемый связался с главным управлением разведки Министерства обороны Украины и передал через Telegram информацию о дислокации воинской части. На момент совершения преступления он был несовершеннолетним.

Суд приговорил обвиняемого к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в силу.