В Челябинской области в сфере розничной торговли не хватает продавцов и кассиров

В сфере розничной торговли в Челябинской области на одну вакансию приходится 2,1 резюме при норме 4-7,9 активных резюме на вакансию. Сильнее всего компании нуждаются в продавцах-консультантах и кассирах (1,8 анкеты), сообщает hh.ru.

Сложно работодателям в регионе сейчас найти также администраторов магазина и торгового зала (два резюме на вакансию), товароведов (соотношение — 2,3), мерчандайзеров (2,8) и директоров магазинов (3,9). При этом у ритейлеров достаточный выбор кандидатов на позиции супервайзеров (11,1) и промоутеров (20,1). Что касается предлагаемой зарплаты в сфере, за полные семь месяцев 2025 года медиана жалованья составила 48 тыс. руб. (+14% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го). Ожидаемый заработок специалистов превысил ее и оказался на уровне 50 тыс. руб.

Виталина Ярховска