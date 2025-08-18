В Сочи возбуждено дело после гибели туристов во время поездки в горы

В Сочи владелец экскурсионного автомобиля УАЗ, предоставлявший услуги джиппинга, стал фигурантом уголовного дела. Автовладельца обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.3 ст.238 УК РФ), сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Авария с экскурсионным джипом произошла в воскресенье в районе горного села Солох-Аул. Во время поездки с группой туристов водитель автомобиля превысил скорость, в результате чего автомобиль врезался в дорожное ограждение и перевернулся. При аварии погибли два человека, в том числе 16-летний подросток. Еще шесть пассажиров и водитель получили травмы. Пострадавшие доставлены в больницы, угрозы их жизни нет.

Следствие не исключает, что фигурантами дела о гибели туристов могут стать и другие лица, причастные к организации джиппинга. Прокуратура Лазаревского района Сочи проводит проверку соблюдения норм безопасности при организации поездок в горы.

Анна Перова, Краснодар