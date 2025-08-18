На Ярославль надвигаются дожди и похолодание

В Ярославле на текущей неделе ожидается похолодание. Такой прогноз дает областной гидрометцентр.

В понедельник, 18 августа, днем в городе будет до +20°C, облачно и ожидается небольшой дождь. Во вторник температура воздуха опустится до +19°C, временами ожидаются осадки. Дождь сохранится и в среду, 20 августа. В этот день прогнозируется +21°C.

В четверг и пятницу осадков не ожидается, дневная температура составит +18°C. В субботу, 23 августа, ожидаются дожди при +19°C. В воскресенье будет +20°C, облачно с прояснениями.

В первой половине недели по ночам будет +9…+12 °C, во второй — +7…+8°C.

Алла Чижова