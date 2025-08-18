За подготовку площадки под памятник Невскому в Кемерове заплатят 392 млн руб.

АНО «Мемориальный комплекс защитнику Отечества» разместила на сайте госзакупок информацию о конкурсе на выполнение работ по подготовке площадки на ул. Соборная в Кемерове для размещения скульптурной композиции Александра Невского с максимальной ценой контракта в 392 млн руб. Итоги закупки подведут 5 сентября, работы должна быть завершены до 15 декабря 2025 года. Источник финансирования — денежные средства учреждения.

Согласно конкурсной документации, подрядчику предстоит обустроить территорию, в том числе проложить дорогу, застелить территорию гранитной брусчаткой, выложить дорожки из облицовочного известняка, выполнить работы по электроснабжению, освещению, озеленению и благоустройству, установить камеры видеонаблюдения, скамейки, качели и туалеты.

Об установке памятника полководцу Александру Невскому власти Кузбасса сообщили в 2023 году. Высота скульптуры составит 9 м, постамента – также 9 м. Над созданием композиции работает известный скульптор Даши Намдаков.

Лолита Белова