Рамзан Кадыров согласился приехать в Самарскую область

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев пригласил главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова посетить регион. Президент Чечни принял приглашение. Об этом стало известно во время визита Вячеслава Федорищева в республику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Также губернатор Самарской области обсудил с главой Чечни вопросы взаимного сотрудничества. Вячеслав Федорищев посетил в Грозном новый строящийся район имени Владимира Путина. Он отметил, что Самарская область возьмет на вооружение опыт чеченских коллег в сфере строительства и комплексного развития территорий.

В числе прочего губернатор Самарской области ознакомился в Гудермесе с Российским университетом спецназа имени Владимира Путина и впечатлился уровнем подготовки и инфраструктурой учебного заведения.

Кроме того, Вячеслав Федорищев посетил в Аргуне промышленное предприятие республики «Чеченавто». Стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере машиностроения. Губернатор Самарской области заявил о планах закупки у предприятия партии пожарных машин, а также техники для военнослужащих.

Георгий Портнов