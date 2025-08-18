Рамзан Кадыров согласился приехать в Самарскую область
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев пригласил главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова посетить регион. Президент Чечни принял приглашение. Об этом стало известно во время визита Вячеслава Федорищева в республику.
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Также губернатор Самарской области обсудил с главой Чечни вопросы взаимного сотрудничества. Вячеслав Федорищев посетил в Грозном новый строящийся район имени Владимира Путина. Он отметил, что Самарская область возьмет на вооружение опыт чеченских коллег в сфере строительства и комплексного развития территорий.
В числе прочего губернатор Самарской области ознакомился в Гудермесе с Российским университетом спецназа имени Владимира Путина и впечатлился уровнем подготовки и инфраструктурой учебного заведения.
Кроме того, Вячеслав Федорищев посетил в Аргуне промышленное предприятие республики «Чеченавто». Стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере машиностроения. Губернатор Самарской области заявил о планах закупки у предприятия партии пожарных машин, а также техники для военнослужащих.