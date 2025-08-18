16% ижевчан готовы сдавать нормативы ГТО за оплачиваемые дни отдыха

16% ижевчан заявили о готовности сдавать нормативы ГТО, если за это будут предоставлены оплачиваемые дни отдыха, следует из опроса сервиса SuperJob. Инициатива ЛДПР, предполагающая освобождение от работы в день сдачи нормативов и дополнительные оплачиваемые дни отпуска для успешно выполнивших испытания, заинтересовала экономически активных граждан.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Мужчины поддерживают инициативу активнее, чем женщины, а молодежь до 35 лет проявляет больший интерес по сравнению с более старшими группами. Среди потенциальных участников 34% хотели бы получить 4-дневный оплачиваемый отпуск за успешную сдачу нормативов, 29% считают достаточным 3 дня. Лишь 8% респондентов считают, что работодатели не должны мотивировать участников, а сдача нормативов ГТО — это личное дело.