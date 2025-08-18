Следствие возбудило дело после гибели девочки в парке Саратова

Следственный отдел по Фрунзенскому району Саратова возбудил уголовное дело по факту ненадлежащего выполнения работ и оказания услуг, повлекшего смерть ребенка (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Напомним, вечером накануне, 17 августа, в городском парке культуры и отдыха им. М. Горького погибла девочка в результате падения на нее декоративной деревянной скульптуры. На тот момент она с матерью находилась на прогулке.

Следствие изучило место происшествия, предстоит провести судебные экспертизы. Специалисты оценят действия ответственных лиц.

Павел Фролов