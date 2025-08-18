Судебные приставы взыскали уголовный штраф с жены фермера

Сотрудники главного управления федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю взыскали уголовный штраф, назначенный судом супруге одного из фермеров за совершенное мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю.

Ранее правоохранительные органы установили, что женщина вводила в заблуждение представителей краевого минагро. На протяжении пяти лет она завышала количество крупного рогатого скота и объем удоев в фермерском хозяйстве. Фальсифицируя документы, гражданка преследовала цель увеличить сумму субсидий, ежегодно получаемых из краевого бюджета. За все время ею было похищено более 7,5 млн руб. В ходе следствия было установлено, что фактически поголовье коров в фермерском хозяйстве супруга обвиняемой составляло не более 108 особей, из них только 49 голов имели статус помесных, за которых и выплачиваются денежные средства. При этом в официальных заявках женщина в разные годы указывала цифры от 217 до 229 голов. Также был сознательно увеличен объем молока, произведенного и проданного ее мужем — индивидуальным предпринимателем. Суд назначил женщине наказание в виде уголовного штрафа размером 1,5 млн руб.

Исполнительный лист в отношении правонарушительницы поступил на исполнение в отделение судебных приставов по Красновишерскому району. Должницу уведомили о возбуждении исполнительного производства, предупредив, что, в случае неуплаты уголовного штрафа в 60-дневный срок, перед судом будет поставлен вопрос о замене денежного взыскания на более суровый вид наказания. Для ускорения сроков исполнения судебного решения у гражданки были арестованы банковские счета, ей был запрещен выезд за пределы РФ. В итоге женщина выплатила всю сумму штрафа в отведенный для этого срок.