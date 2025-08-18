86,2 млрд рублей поступило в бюджет Удмуртии с начала 2025 года

86,2 млрд руб. поступило в бюджет Удмуртии с начала 2025 года, сообщает пресс-служба министерства финансов республики. Из них 67,6 млрд составили налоговые и неналоговые доходы, что на 111,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Безвозмездные поступления составили 18,6 млрд руб.

Расходы республики за семь месяцев достигли 79,6 млрд руб., увеличившись на 20,8% по сравнению с прошлым годом. Основные расходы (75% от общего объема) связаны с социальной сферой, включая зарплаты, социальную поддержку, образование, здравоохранение, культуру и спорт.

На 1 августа государственный долг Удмуртии составил 66,4 млрд руб., увеличившись на 275,6 млн руб. из-за получения казначейского инфраструктурного кредита сроком до 30 мая 2040 года по ставке 3% годовых.