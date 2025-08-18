Жители Татарстана в мае — июле 2025 года чаще всего путешествовали в Москву (38%) и Санкт-Петербург (23%), следует из анализа трафика абонентов оператора Т2. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстанцы чаще всего ездят в Москву и Санкт-Петербург

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Татарстанцы чаще всего ездят в Москву и Санкт-Петербург

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Третье и четвертое места в рейтинге популярных направлений заняли Сочи (17%) и Нижний Новгород (13%). Среди удаленных от Приволжского федерального округа городов лидирует Владивосток с долей 0,2% от общего числа поездок.

Самыми активными путешественниками оказались клиенты в возрасте от 35 до 44 лет — на них пришлось почти 32% поездок. Женщин среди путешественников незначительно больше мужчин. Люди пенсионного возраста путешествуют в два раза чаще молодежи до 24 лет.

Отмечается, что сам Татарстан чаще всего привлекает туристов из Москвы, Нижегородской области и Удмуртии.

Анар Зейналов