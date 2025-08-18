Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Словиковскому назначили обязательные работы за оскорбление чувств верующих

Мировой суд Железнодорожного района Екатеринбурга назначил организатору вечеринок Blue Velvet Станиславу Словиковскому 200 часов обязательных работ, передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда. Он осужден по ст. 148 УК РФ (оскорбление чувств верующих). Гособвинитель во время судебных прений ходатайствовал о 220 часах обязательных работ. Станислав Словиковский свою вину не признал и планирует обжаловать приговор.

Фото: Артем Путилов / Коммерсантъ

Напомним, поводом для возбуждения уголовного дела стали две откровенные фотографии моделей для тематического Telegram-канала, где выходили анонсы вечеринок. В обвинительном заключении отмечено, что на первой фотографии модель была сфотографирована с терновым венком, а на второй другая девушка запечатлена на фоне железной арматуры, напоминающей Андреевский крест.

«На самой фотосессии мы не подозревали, что это крест. У нас просто были модели в каких-то костюмах, которые подтащил декоратор. Никаких священнослужителей там не было. Повторюсь еще раз, мы не использовали эти религиозные символы и не собирались. Поэтому, когда впервые меня вызвал следователь и рассказал, что на меня возбудили дело, я был готов к любому делу, но был максимально удивлен, что оно именно по оскорблению чувств верующих. Потому что для меня это был абсурд»,— рассказал Станислав Словиковский после судебного заседания.

Артем Путилов

