В Саратовской области за сутки огнеборцы потушили 16 пожаров

В Саратовской области за минувшие сутки сотрудники МЧС потушили 16 пожаров. В 12 случаях горели мусор и сухая растительность, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в Ртищеве огонь охватил неэксплуатируемое кирпичное здание. Площадь пожара составила 20 кв. м. На ул. Хлебная база в Энгельсе сгорел деревянный сарай.

В поселке Колояр Вольского района и в селе Шумейка Энгельсского района загорелись бани. В тушении огня во всех этих случаях были задействованы по два пожарных расчета.

Павел Фролов